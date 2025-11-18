Писториус назвал Балтийское море "регионом конфронтации"

Ответственность за это министр обороны Германии попытался возложить на Россию, утверждая, что она испытывает возможности европейских стран по сдерживанию и реагированию

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 18 ноября. /ТАСС/. Министр обороны Германии Борис Писториус считает, что регион Балтийского моря все больше становится ареной конфронтации Запада и России. Такое мнение он высказал на открывшейся во вторник 24-й Берлинской конференции по вопросам безопасности.

"Балтийское море, которое долгое время считалось мостом между европейскими странами, все больше становится регионом конфронтации", - сказал министр.

Ответственность за это он попытался возложить на Россию, утверждая, что она испытывает возможности европейских стран по сдерживанию и реагированию.

На полях конференции глава Минобороны ФРГ и его шведский коллега Пол Йонсон подписали соглашение, предусматривающее расширение военного сотрудничества между двумя странами.

15 ноября Писториус в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung выступил с утверждением, что война между Россией и НАТО якобы может начаться до 2029 года. При этом он добавил ,что у альянса "есть значительный потенциал сдерживания", в том числе ядерный.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя его слова, заявила, что "теперь нет сомнений в том, кто агрессор".