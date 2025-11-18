В Испании прошли обучение более 8 тыс. солдат ВСУ

Также Мадрид уже выделил более €110 млн в качестве гуманитарной помощи и пообещал около €600 млн на восстановление Украины

Редакция сайта ТАСС

МАДРИД, 18 ноября. /ТАСС/. Свыше 8 тыс. военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) уже прошли подготовку на территории Испании. Об этом говорится в пресс-релизе министерства иностранных дел королевства.

Глава испанского ведомства Хосе Мануэль Альбарес провел встречу с руководителем офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком. "Испания продолжит предоставлять снаряжение и обучение: до настоящего момента более 8 тыс. солдат прошли подготовку в нашей стране", - говорится в коммюнике. Отмечается, что Мадрид уже выделил более €110 млн в качестве гуманитарной помощи и пообещал около €600 млн на восстановление Украины.

Кроме того, министр подписал соглашение, чтобы противостоять якобы "российской дезинформации в Латинской Америке посредством совместных механизмов сотрудничества".

Встреча Альбареса и Ермака состоялась в рамках визита в Испанию Зеленского.