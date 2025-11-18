Трамп заявил о желании Ирана заключить сделку с США

Президент США отметил, что сам он "абсолютно открыт" для этой идеи

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

ВАШИНГТОН, 18 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран "очень сильно" хочет заключить соглашение с Вашингтоном, и сам он "абсолютно открыт" для этой идеи. Об этом он сообщил, отвечая на вопросы журналистов в начале переговоров с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом в Белом доме.

"Я думаю, они очень сильно хотят заключить сделку. Я абсолютно открыт для этого, и мы говорим с ними, и мы начинаем процесс", - сказал Трамп.