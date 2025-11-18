Трамп: Саудовская Аравия получит F-35 в такой же модификации, как и Израиль

Американский президент считает, что обе страны должны получить продукцию высшего класса

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 18 ноября. /ТАСС/. Саудовская Аравия получит от США истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35 в такой же модификации, как и Израиль. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

"Что касается меня, то, считаю, обе [страны] находятся на уровне, на котором и та, и другая должны получить [продукцию] высшего класса", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов в начале переговоров с наследным принцем, премьер-министром Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом в Белом доме. Трампа просили уточнить, будут ли поставляемые Саудовской Аравии самолеты F-35 уступать тем, которые передаются Израилю.