Трамп заявил, что "немного удивлен" продолжением конфликта на Украине

Президент США подчеркнул, что это занимает больше времени, чем он предполагал
18:31

ВАШИНГТОН, 18 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп удивлен тем, что мира на Украине достичь пока не удалось.

"Я в действительности добился прекращения восьми войн. Мне остается еще одна", - утверждал Трамп, отвечая на вопросы журналистов в начале переговоров с наследным принцем, премьер-министром Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом в Белом доме. "Это занимает больше времени, чем я предполагал", - признал глава американской администрации.

Россия неоднократно заявляла о готовности к продолжению переговоров с Украиной. В частности, глава МИД России Сергей Лавров об этом сообщил в начале сентября. Глава внешнеполитического ведомства отмечал, что урегулирование кризиса на Украине мирными средствами остается для России приоритетом. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила ТАСС, что сообщения британских и украинских СМИ о приостановке Киевом переговоров с Москвой говорят об отсутствии у него стремления к миру. 

