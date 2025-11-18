Мерц заявил, что склонен верить польской версии с диверсией на железной дороге

Канцлер Германии также отметил, что спросит у польского правительства о новых сведениях

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц © AP Photo/ Ebrahim Noroozi

БЕРЛИН, 18 ноября. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что в целом согласен с польскими обвинениями в причастности России к диверсии на железной дороге в Польше.

"Польское правительство, предположительно, право в своих предположениях", - сказал он в Берлине на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, допустив тавтологию.

"Я поговорю об этом в ближайшие дни с польским правительством и спрошу, есть ли у него новые сведения, откуда совершена эта атака", - сообщил Мерц, при этом выразив убеждение в том, что "предположение [польской стороны], скорее, может подтвердиться", нежели наоборот.

Канцлер считает, что случившееся "вписывается в ряд диверсий", которые якобы наблюдаются в последние годы в Германии. Он упомянул в связи с этим полеты неустановленных беспилотников. Причем Мерц утверждал, что российские власти якобы "отчасти совершенно открыто признали то, что организуют такие полеты дронов". Канцлер не пояснил, что имеет в виду.

Макрон в свою очередь выразил солидарность с Польшей и заявил, что необходимо установить ответственных. Президент добавил, что повреждение путей нарушило логистику в этом регионе, и заверил, что "уже принимаются меры"

Ранее во вторник премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что двое граждан Украины установлены в качестве исполнителей двух актов диверсии на железной дороге в Польше, ведущей к украинской границе. Туск отметил, что причастные к подрыву якобы были связаны с российскими спецслужбами.

Утром 16 ноября в Мазовецком воеводстве машинист поезда обнаружил повреждение железнодорожных путей, ведущих к погранпереходу "Дорохуск" на границе с Украиной. Движение было остановлено, в результате никто не пострадал. 17 ноября после визита на место происшествия польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что рельсы были повреждены в результате взрыва, и назвал инцидент диверсией. В свою очередь польская прокуратура возбудила уголовное дело о теракте в связи с инцидентом.