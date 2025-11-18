Постпредство Ирана при ООН не комментирует слова Трампа о сделке с США

Американский лидер утверждал, что Тегеран "очень сильно" хочет заключить соглашение с Вашингтоном, и сам он "абсолютно открыт" для этой идеи

Редакция сайта ТАСС

Тегеран © Borna_Mirahmadian/ Shutterstock/ FOTODOM

ООН, 18 ноября. /ТАСС/. Постоянное представительство Ирана при ООН сообщило, что не комментирует утверждения президента США Дональда Трампа о готовности Тегерана заключить сделку с США.

"Мы это не комментируем", - сообщили корреспонденту ТАСС в иранской дипмиссии в ответ на просьбу прокомментировать заявления американского лидера, что Иран "очень сильно" хочет заключить соглашение с Вашингтоном, и сам он "абсолютно открыт" для этой идеи.

Из-за разрыва дипломатических отношений между Ираном и США в 1980 году посольство Ирана в Вашингтоне не функционирует. Постоянное представительство Ирана при ООН в Нью-Йорке выполняет роль канала для ограниченных двусторонних контактов с США. Оно используется для передачи сообщений и координации по вопросам, требующим взаимодействия.