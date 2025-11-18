Израиль заявил, что атаковал тренировочный лагерь ХАМАС на юге Ливана

В пресс-службе армии еврейского государства отметили, что "перед нанесением ударов были приняты меры по минимизации ущерба мирному населению"

Редакция сайта ТАСС

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 ноября. /ТАСС/. Израильская армия заявила о нанесении ударов по радикалам, действовавшим на территории тренировочного лагеря радикального палестинского движения ХАМАС на юге Ливана. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Армия обороны Израиля нанесла удары по террористам, действовавшим на территории тренировочного лагеря ХАМАС в районе [лагеря палестинских беженцев] Айн-эль-Хильва на юге Ливана. Военный лагерь, подвергшийся удару, использовался террористами ХАМАС для учений с целью планирования и проведения терактов против израильских военнослужащих и Государства Израиль", - говорится в заявлении.

В пресс-службе отметили, что "перед нанесением ударов были приняты меры по минимизации ущерба мирному населению", среди которых военные перечислили "применение высокоточных боеприпасов", "наблюдение с воздуха" и "сбор дополнительных разведданных". "Армия обороны Израиля действует против формирований ХАМАС в Ливане и продолжит действовать против террористов ХАМАС, где бы они ни находились", - заверили в армейском ведомстве.