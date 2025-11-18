Госдеп одобрил предоставление Киеву обслуживания Patriot и запчастей на $105 млн

США считают, что возможная сделка укрепит оборонный потенциал Украины

ВАШИНГТОН, 18 ноября. /ТАСС/. Госдепартамент одобрил потенциальное предоставление Украине материально-технического обеспечения зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot на $105 млн. Об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, отвечающее за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.

Как оно уточнило, Киев ранее запросил у США техническое обслуживание упомянутых ЗРК, а также различные запчасти и оборудование для них, "включая модернизацию пусковых установок M901 до конфигурации M903". Украинская сторона также рассчитывает получить иную поддержку. "Общая стоимость оценивается в $105 млн", - говорится в документе.

В документе подчеркивается, что "предполагаемая продажа будет соответствовать целям США в сфере внешней политики и национальной безопасности". Американская сторона считает, что возможная сделка укрепит оборонный потенциал Украины.

Администрация США уже уведомила Конгресс о решении одобрить возможное предоставление услуг и систем. У законодательного органа есть 30 дней на рассмотрение потенциальной сделки и ее возможное блокирование.