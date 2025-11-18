Монголия готовится к форуму регионов с РФ в Иркутске

В его рамках планируется утвердить программу развития межрегионального сотрудничества на 2026-2030 годы

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Монголия готовится к проведению первого Форума регионов Монголии и России в начале декабря в Иркутске. Об этом сообщил премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Наша страна готовится к проведению первого Форума регионов Монголии и России в начале декабря в Иркутске", - сказал он.

Занданшатар уточнил, что в рамках форума планируется утвердить программу развития межрегионального сотрудничества до 2030 года. Это, по его словам, "выведет двусторонние региональные отношения и сотрудничество на новый уровень"