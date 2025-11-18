Президент Монголии передал привет Путину

Премьер республики Гомбожавын Занданшатар выразил благодарность за большой вклад лидера России в развитие и укрепление дружественных отношений между двумя странами

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух через премьер-министра республики Гомбожавын Занданшатара передал привет главе российского государства Владимиру Путину.

"Я очень рад встретиться с Вами снова в Москве. И прежде всего я хотел бы передать большой привет от имени президента Монголии [Ухнаагийн Хурэлсуха]", - сказал Занданшатар на встрече с президентом России в Кремле.

Премьер Монголии отметил значимость последней встречи с российским лидером на полях десятого Дальневосточного форума. Он рассказал, что с большой теплотой вспоминает эту встречу и выразил благодарность за большой вклад Путина в развитие и укрепление дружественных отношений между двумя странами. "Мы очень высоко ценим ваш неоценимый вклад в развитие наших двухсторонних отношений, особенно в вопросах, связанных с долгами, с нефтепродуктами и так далее", - сказал Занданшатар.

Он также рассказал о планах на совместное проведение праздничных мероприятий по случаю 105-й годовщины установления дипломатических отношений между Монголией и Россией.

Помимо этого, премьер отметил и активную работу монгольской межправительственной комиссии в части активизации сотрудничества во всех сферах, включая торговлю, экономику, науку, инфраструктуру, культуру и образование. "Сопредседателем монгольской части в скором времени будет назначен господин [Хассурийн] Ганхуяг, который на прошлой неделе вступил в должность вице-премьера Монголии. Он тоже выпускник советской, российской школы, говорит по-русски очень хорошо", - заверил Занданшатар.