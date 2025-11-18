"Бабель": Ермак летит в Лондон для встречи с Залужным

Депутат Рады Ярослав Железняк уже предположил, что глава офиса Владимира Зеленского может предложить экс-главкому ВСУ пост премьер-министра Украины

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак отправился в Лондон, чтобы встретиться с экс-главкомом ВСУ, а ныне - послом Украины в Великобритании Валерием Залужным. Об этом со ссылкой на источники сообщило украинское издание "Бабель".

Издание отмечает, что о поездке Ермака сообщили сразу два источника. О чем именно он намерен говорить с Залужным, неизвестно, но поездка проходит на фоне призывов в Верховной раде отправить Ермака в отставку в связи с коррупционным скандалом. Издание напомнило, что в прошлый раз Ермак летал к Залужному осенью 2024 года.

Депутат Рады Ярослав Железняк уже предположил в своем Telegram-канале, что Ермак может предложить Залужному пост главы офиса Зеленского или премьер-министра Украины.

Многие политологи еще год назад называли Залужного главным соперником Зеленского на будущих выборах и связывали с этим отставку главкома и его "ссылку" в Лондон. Однако Залужный продолжает опережать Зеленского в опросах общественного мнения.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Во главе схемы оказался бизнесмен и друг Зеленского Тимур Миндич. Он выехал с Украины за несколько часов до обысков и находится в Израиле. 17 ноября появилась информация о том, что Ермак может фигурировать на пленках, сделанных в квартире Миндича, под псевдонимом Али-Баба.

Раскрытие коррупции в ближайшем окружении Зеленского спровоцировало глубокий кризис в Верховной раде. Партии "Европейская солидарность" и "Голос" потребовали от Зеленского уволить Ермака, отправить в отставку правительство, сформировать новую коалицию в парламенте с участием не только пропрезидентской партии "Слуга народа" и назначить новый кабмин. Позже к требованиям присоединилась партия экс-премьера Украины Юлии Тимошенко. Кроме того, поступает все больше сообщений о назревающем бунте внутри правящей партии "Слуга народа".