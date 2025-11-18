Трамп хотел бы ускорить темп закупок Китаем американской сельхозпродукции

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 18 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы ускорения темпов закупки американской сельскохозяйственной продукции со стороны Китая.

"У нас очень хорошие отношения с Китаем. В том, что касается закупок нашей сельхозпродукции, они придерживаются графика. Скотт (министр финансов США Скотт Бессент - прим. ТАСС), я бы хотел, чтобы ты позвонил им и спросил, могут ли они ускориться. Но в целом все идет по графику", - заявил Трамп, отвечая на вопросы журналистов в начале переговоров с наследным принцем, премьер-министром Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом в Белом доме.

Ранее США по итогам переговоров Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином 30 октября отложили на год введение повышенных ответных пошлин на товары из Китая.