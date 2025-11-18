Economist: переговоры Уиткоффа и Ермака отменили на фоне коррупционного скандала

Журналист издания Оливер Кэрролл заявил, что спецпосланник президента США мог не знать о скандале, который разгорается на Украине

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф © Сергей Бобылев/ POOL/ ТАСС

ЛОНДОН, 19 ноября. /ТАСС/. Встреча спецпосланника президента США по миротворческим миссиям Стивена Уиткоффа с главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком, запланированная на 19 ноября, отменена на фоне коррупционного скандала на Украине. Об этом сообщил журналист журнала The Economist Оливер Кэрролл со ссылкой на источники.

"Как я понимаю, переговоры Уиткоффа и Ермака завтра (в среду - прим. ТАСС) отменены. Как мне сказали, вероятно, Уиткофф не был в курсе скандала, в который он попадает, когда он соглашался на встречу", - написал Кэрролл в X.

Ранее Зеленский подтвердил, что встретится 19 ноября с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. Перед этим агентство Reuters, ссылаясь на турецкий источник, сообщало, что Уиткофф планирует посетить Турцию 19 ноября и принять участие в запланированных переговорах с Зеленским.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике страны. Прошли обыски у бизнесмена Тимура Миндича, а также у главы Минюста Германа Галущенко, которого в настоящее время отстранили от должности, и в компании "Энергоатом". По данным следствия, участники преступной схемы отмыли не менее $100 млн. В тот же день НАБУ начало публиковать фрагменты записей разговоров в квартире Миндича, в которых обсуждались коррупционные схемы. Всего имеется 1 тыс. часов аудиозаписей.

11 ноября НАБУ предъявило первые обвинения, в том числе Миндичу как руководителю преступной организации, а также бывшему вице-премьеру, экс-министру национального единства Алексею Чернышову, который приходится другом и кумом Зеленскому. В тот же день правительство Украины досрочно прекратило полномочия наблюдательного совета "Энергоатома", а 12 ноября в Верховную раду поступили заявления об отставке Галущенко и главы Минэнерго Светланы Гринчук. Сам Миндич, которого называют другом и "кошельком" Зеленского, покинул Украину за несколько часов до обысков и находится в Израиле.