На Украине предложили мобилизовать всех мужчин, имеющих служебных собак

Экс-командующий аэромобильными войсками страны Иван Якубец заявил, что "собака будет выявлять врага лучше, чем пехотинцы"

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Всех мужчин, имеющих служебных собак, необходимо мобилизовать в ВСУ, заявил экс-командующий аэромобильными войсками Украины Иван Якубец.

"Из них нужно делать ячейки по 2-3 человека с собакой, которые будут вести наблюдение на фронте - собака будет выявлять врага лучше, чем пехотинцы", - цитирует его издание "Страна".

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Из-за критической нехватки людей в армии сотрудники военкоматов активизируют рейды в общественных местах и избивают задержанных, а мужчины призывного возраста стараются любыми способами выехать из страны, зачастую рискуя жизнью. В конце августа командир батальона ВСУ Юрий Береза предложил мобилизовывать мужчин и женщин с 18 лет.