CNN: в Бразилии запретили использовать гендерно-нейтральные слова в документах

В соответствии с новым законом власти республики должны руководствоваться только стандартами классического португальского языка в документации

Редакция сайта ТАСС

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 19 ноября. /ТАСС/. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва подписал закон, запрещающий использование "гендерно-нейтрального языка" при составлении официальных документов органами государственной власти. Об этом сообщил телеканал CNN Brasil.

Так, ранее вместо местоимения "todos" - "все", которое в португальском языке также обозначает мужскую множественную форму местоимения "каждый" - "todo", чиновники нередко заменяли его на "todes" или "todxs", прежде всего в письменной форме.

Как пояснил телеканал, эти измененные местоимения использовались для обращения в адрес тех, кто до сих пор не понял, к какому из двух полов имеет непосредственное отношение. Теперь такие обращения запрещены, в соответствии с новым законом власти должны руководствоваться только стандартами классического португальского языка.