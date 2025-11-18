Рейтинг Трампа снизился до минимального показателя с его инаугурации

По данным опроса, проведенного совместно агентством Reuters и международной службой Ipsos, работу президента США одобряют 38% респондентов

ВАШИНГТОН, 19 ноября. /ТАСС/. Рейтинг популярности президента США Дональда Трампа среди американцев снизился до 38%, это самый низкий показатель с момента его инаугурации, состоявшейся 20 января 2025 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного совместно агентством Reuters и международной службой Ipsos 14-17 ноября.

Работу Трампа на посту главы государства одобряют 38% респондентов. Противоположного мнения придерживаются 60% участников опроса. Остальные не дали ответа.

В соответствии с результатами исследований, которые регулярно проводят Reuters и Ipsos, до сих пор рейтинг американского лидера за все время его второго президентского срока не опускался ниже 40%. Максимальным он был в январе. Тогда положительно работу Трампа оценивали 47% респондентов.

Опрос был проведен среди 1 017 совершеннолетних жителей США. Как отметили исследователи, респонденты, в частности, выражали недовольство ростом цен в США и тем, как проводится разбирательство, касающееся финансиста Джеффри Эпштейна, который был уличен в растлении несовершеннолетних и впоследствии покончил с собой. Законодатели США от обеих партий требуют от администрации Трампа опубликовать все имеющиеся у нее данные по этому делу. Лишь 20% респондентов считают, что американские власти проводят это разбирательство надлежащим образом. 70% полагают, что вашингтонская администрация скрывает сведения о клиентах Эпштейна.

Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 гг. он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран, включая бывших глав государств, крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после того, как он совершил самоубийство в тюремной камере в августе 2019 года. В число знакомых Эпштейна входили в том числе 42-й президент США Билл Клинтон и Трамп.

Демократы в Конгрессе США ранее в этом месяце опубликовали часть переписки Эпштейна по электронной почте с несколькими его знакомыми и приближенными лицами. Из нее следовало в том числе, что Трамп мог знать о преступлениях финансиста. Белый дом охарактеризовал действия демократов как попытку очернить президента.