Telegraph: поведение Зеленского демонстрирует отчаяние

Описывая последние договоренности, в том числе о приобретении в будущем 100 истребителей Rafale и до 150 - Gripen, обозреватель Оуэн Мэттьюс называет их примером "магического мышления"

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 19 ноября. /ТАСС/. Владимир Зеленский теряет контакт с реальностью, а его поведение свидетельствует об отчаянии, которое заставляет сторонников Украины опасаться за ее будущее. Такое мнение высказал в газете The Daily Telegraph обозреватель Оуэн Мэттьюс.

"Поездки по Европе и подписание фантазийных оружейных сделок, которые Украина не может себе позволить, не являются ответом на надвигающийся политический и военный кризис дома, - говорится в статье. - Поведение Зеленского - тревожный знак для всех благожелателей Украины, потому что оно демонстрирует отчаяние. В ситуации, когда война входит в критическую фазу, международные фонды иссякают, уровень дезертирства в украинской армии в четыре раза выше, чем в прошлом году, российские силы продвигаются вперед, а от политического авторитета президента остались руины, мы должны очень опасаться за будущее Украины".

Описывая последние договоренности, объявленные Зеленским, в том числе о приобретении в будущем 100 французских истребителей Rafale и до 150 - Gripen, поставках американского СПГ через Грецию в ситуации растущего бюджетного дефицита и риска остаться без средств уже к февралю следующего года, Оуэн называет их примером "магического мышления".

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике страны. Прошли обыски у бизнесмена Тимура Миндича, а также у главы Минюста Германа Галущенко, которого отстранили от должности, и в компании "Энергоатом". По данным следствия, участники преступной схемы отмыли не менее $100 млн. В тот же день НАБУ начало публиковать фрагменты записей разговоров в квартире Миндича, в которых обсуждались коррупционные схемы. Всего имеется 1 тыс. часов аудиозаписей.

11 ноября НАБУ предъявило первые обвинения, в том числе Миндичу как руководителю преступной организации, а также бывшему вице-премьеру, экс-министру национального единства Алексею Чернышову, который приходится другом и кумом Зеленскому. В тот же день правительство Украины досрочно прекратило полномочия наблюдательного совета "Энергоатома", а 12 ноября в Верховную раду поступили заявления об отставке Галущенко и главы Минэнерго Светланы Гринчук. Сам Миндич, которого называют другом и "кошельком" Зеленского, покинул Украину за несколько часов до обысков и находится в Израиле.