Рассекреченный документ НАТО раскрыл планы первого ядерного удара по СССР

Его основной целью должно было стать принуждение противника к прекращению атаки путем демонстрации решимости альянса пойти на эскалацию

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Североатлантический альянс в своих доктринальных документах времен холодной войны прямо закреплял за собой право первым применить ядерное оружие в конфликте с Советским Союзом, даже если противник использует только конвенциональные силы. Это выяснил корреспондент ТАСС, проанализировав имеющийся в распоряжении агентства рассекреченный документ комитета по вопросам обороны НАТО.

Речь о документе под названием "Временные политические руководящие принципы первоначального тактического применения ядерного оружия НАТО" (Provisional Political Guidelines for the Initial Tactical Use of Nuclear Weapons by NATO). Документ под кодом DPC/D(69)58 датирован 1969 годом и ранее имел гриф "Секретно".

"Политика, изложенная в этом документе, касается инициирования ядерных действий со стороны НАТО, когда противник еще не применил ядерное оружие, то есть НАТО делает первый шаг в эскалации к ядерной войне", - говорится во введении к руководящим принципам.

Согласно тексту, основной целью такого удара должно было стать принуждение противника к прекращению атаки путем демонстрации решимости альянса пойти на эскалацию. При этом составители документа признавали, что любое первоначальное применение ядерного оружия представляет собой "качественное изменение в войне" и должно быть политически контролируемым.

Сценарии применения

Как следует из текста, НАТО рассматривало несколько вариантов "первого шага", включая так называемое демонстративное применение. Однако документ также предусматривал сценарии, при которых ядерное оружие использовалось бы непосредственно на поле боя для достижения военного эффекта, если обычных сил альянса оказывалось недостаточно для сдерживания наступления.

"В случае если НАТО примет решение начать ядерную эскалацию, противник должен быть убежден в готовности НАТО продолжать эту эскалацию", - отмечается в тексте.

Документ также описывает возможность нанесения ударов по целям за пределами непосредственной зоны боевых действий, в том числе на территории стран Варшавского договора. При этом в качестве сдерживающего фактора упоминается риск ответного удара по странам НАТО.