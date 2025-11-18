США продадут Саудовской Аравии F-35, почти 300 танков и другие вооружения

Белый дом не привел других подробностей этих сделок и поставляемой техники

ВАШИНГТОН, 19 ноября. /ТАСС/. США планируют продать Саудовской Аравии значительные объемы вооружений, включая истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35, а также около 300 танков. Об этом говорится в документах, опубликованных Белым домом.

Из них следует, что президент США Дональд Трамп одобрил продажу королевству "крупного пакета оборонной продукции, включая поставки F-35 в будущем". По мнению вашингтонской администрации, данная сделка позволит "укрепить военно-промышленную базу США и обеспечить дальнейшую закупку Саудовской Аравией американской продукции".

"Президент заключил соглашение о приобретении Саудовской Аравией почти 300 американских танков, что позволит ей укрепить свой оборонный потенциал, а также сохранить сотни рабочих мест в США", - сообщили в Белом доме. Других подробностей относительно этих сделок и поставляемой техники не приводится.

Трамп ранее во вторник в начале встречи с наследным принцем, премьер-министром Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом в Белом доме заявил, что королевство получит от США F-35 в такой же модификации, как и Израиль.

17 ноября Трамп заявил, что Вашингтон планирует поставить Саудовской Аравии истребители F-35. До этого портал Axios сообщал со ссылкой на источники, что Израиль в целом не против продажи королевству истребителей, но в таком случае она должна сопровождаться нормализацией отношений Саудовской Аравии с еврейским государством.