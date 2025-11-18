Колумбийский депутат: на Украине еженедельно погибают 20 наемников из республики

Депутат от правящей в стране партии "Исторический пакт" Алехандро Торо рассказал, что многих наемников завербовали обманом

МЕХИКО, 19 ноября. /ТАСС/. На Украине каждую неделю погибает 20 колумбийских наемников, которых завербовали обманом. Об этом заявил в ходе заседания Палаты представителей Колумбии депутат от правящей партии "Исторический пакт" Алехандро Торо.

"Невероятно, что сегодня мы запятнаны <…> тем, что происходит на Украине, где каждую неделю погибают 20 [колумбийцев], которых завербовали, чтобы отправить на Украину. Многих из них - обманом", - отметил депутат, выступая в поддержку присоединения республики к конвенции о запрете наемничества. Трансляция заседания велась на канале Палаты представителей в YouTube.

По словам парламентария, многие завербованные отправляются в зоны конфликтов, не осознавая риска: среди них те, кто оказался на Украине, в Йемене, а также молодые люди, которых используют преступные группировки в Мексике. Торо подчеркнул, что страна должна экспортировать безопасность и знания, а не наемников, и потому требуется закон о запрете их вербовки, подготовки и финансирования.

В августе 2024 года правительство южноамериканской страны направило в парламент законопроект о ратификации международной конвенции о борьбе с вербовкой наемников, чтобы остановить использование колумбийских граждан в иностранных конфликтах.