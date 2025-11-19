Трамп: Саудовская Аравия станет фактором стабильности на Ближнем Востоке

По словам американского президента, королевство никогда не было в большей безопасности, чем сейчас

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 19 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что закупки американского оружия и военной техники позволят Саудовской Аравии превратиться в ключевой фактор обеспечения стабильности на Ближнем Востоке.

"Как мы объявили в мае, Саудовская Аравия берет на себя огромное обязательство укрепить свой оборонный потенциал за счет крупнейшей в истории закупки вооружений, американской военной техники <...> на сумму почти $142 млрд. <...> Это укрепит безопасность обеих наших стран, а также сцементирует роль королевства как ключевого фактора стабильности и безопасности на Ближнем Востоке", - заявил глава вашингтонской администрации. Он выступил во вторник вечером в Белом доме на торжественном приеме в честь прибывшего в Вашингтон с визитом наследного принца, премьер-министра Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда.

"Саудовская Аравия никогда не была в большей безопасности, чем в настоящее время", - полагает Трамп. "У вас [прежде] всегда над головой нависала небольшая туча. А иногда и очень большая. Теперь этой тучи нет, и мы хотим, чтобы ситуация оставалась такой", - сказал американский лидер, обращаясь к наследному принцу.

Кроме того, Трамп прокомментировал ситуацию вокруг ядерных разработок Ирана. "Они очень хотят заключить с нами сделку. Они нам звонят. И мы, вероятно, в конце концов пойдем на это. Речь идет об Иране", - утверждал президент США. Он выразил мнение, что Вашингтон за счет ударов по Ирану "уничтожил очень серьезную ядерную угрозу". Она вполне могла материализоваться "примерно через месяц", если бы США не нанесли в июне удары по ядерным объектам Ирана, убежден Трамп.

Израиль в ночь на 13 июня начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. США вступили в конфликт спустя девять дней после его эскалации: в ночь на 22 июня американские вооруженные силы атаковали три ядерных объекта Ирана. Вечером 23 июня Тегеран нанес ракетный удар по крупнейшей на Ближнем Востоке американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре. Как сообщили власти США, пострадавших не оказалось, существенного ущерба нанесено не было. Позже Трамп заявил, что Израиль и Иран согласились полностью прекратить огонь. Режим прекращения огня начал действовать 24 июня.