Politico: на Украину прибыли министр и начальник штаба Сухопутных войск США

По данным издания, Дэниел Дрисколл и Рэнди Джордж будут обсуждать сделку Вашингтона и Киева по БПЛА

Начальник штаба Сухопутных войск США Рэнди Джордж © AP Photo/ Jacquelyn Martin

ВАШИНГТОН, 19 ноября. /ТАСС/. Министр и начальник штаба Сухопутных войск США Дэниел Дрисколл и Рэнди Джордж прибыли на Украину с необъявленным визитом. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

Как отмечается, одна из целей этого визита - переговоры по сделке, в рамках которой Киев будет поставлять Вашингтону технологии по производству беспилотных летательных аппаратов. Американские военные чиновники планируют встретиться с руководством ВСУ, украинскими законодателями и с Владимиром Зеленским.

Издание напоминает, что военный министр США Пит Хегсет ни разу не посещал Украину. Таким образом, Дрисколл и Джордж стали самыми высокопоставленными чиновниками Пентагона, совершившими визит в Киев при нынешнем американском лидере Дональде Трампе, указывает Politico.