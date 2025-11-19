WSJ: министр Сухопутных войск США планирует встретиться с представителями РФ

Дэниел Дрисколл оценит ситуацию на земле и доложит Белому дому, сообщила газета

Министр армии США Дэниел Дрисколл © AP Photo/ Jacquelyn Martin

НЬЮ-ЙОРК, 19 ноября. /ТАСС/. Прибывший на Украину министр Сухопутных войск США Дэниел Дрисколл планирует позднее встретиться с представителями России. С таким утверждением выступила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

"Министр Дрисколл направляется на Украину, чтобы понять ситуацию на земле. Он проведет встречи на Украине и доложит Белому дому о том, что выяснит", - заявил изданию неназванный американский чиновник. Позднее Дрисколл планирует встретиться с российскими чиновниками, указывает газета.

The Wall Street Journal утверждает, что "задача Дрисколла - возобновить мирные переговоры от имени [президента США Дональда] Трампа". Идея направить на Украину и затем в Россию министра Сухопутных войск возникла у американского лидера после беседы с вице-президентом Джей Ди Вэнсом, отмечает издание. Оно также указывает, что к поездке в Киев Дрисколла готовил спецпосланник американского лидера по миротворческим миссиям Стивен Уиткофф, ранее встречавшийся с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее газета Politico сообщила, что вместе с Дрисколлом в Киев также направился начальник штаба Сухопутных войск США Рэнди Джордж для переговоров по сделке, в рамках которой Киев будет поставлять Вашингтону технологии по производству беспилотных летательных аппаратов.

По сведениям The Wall Street Journal, в состав американской делегации также вошел командующий Армией США в Европе и Африке Кристофер Донахью. В понедельник Дрисколлу, Джорджу и Донахью провели специальный брифинг на военной базе США в Германии, пишет газета.