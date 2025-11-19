Журналист Вебер назвал выдумки о дронах РФ у аэропортов Норвегии опасным бредом

Осло использует ложь о российских БПЛА для увеличения военных расходов, заявил корреспондент

ДОНЕЦК, 19 ноября. /ТАСС/. Власти Норвегии используют выдумки о российских дронах у аэропортов для увеличения военных расходов. Такое мнение высказал журналистам норвежский журналист Хендрик Вебер во время посещения ДНР.

"Конечно, это все просто бред. У России есть свои спутники, так что можно читать газеты, когда ты находишься на Земле. Так что с чего бы России запускать дроны, которые издают громкие характерные звуки, в норвежские аэропорты? Чтобы узнать что? Чтобы узнать планы полетов норвежских самолетов? В чем цель? <...> Безусловно, все эти истории - это выдумка. Но они очень важны и в то же время опасны", - сказал Вебер.

Он добавил, что подобные нарративы позволяют норвежским властям убеждать граждан в необходимости тратить больше бюджетных средств на военные расходы. В этом, по мнению журналиста, кроется истинная причина подобных выдумок.