Лидер КНДР посетил министерство госбезопасности в 80-ю годовщину его основания

Ким Чен Ын также поздравил военнослужащих Войск обеспечения общественной безопасности и сотрудников Министерства народной безопасности КНДР, которое выполняет функции полиции

СЕУЛ, 19 ноября. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил министерство государственной безопасности и министерство народной безопасности по случаю 80-летия этих ведомств, а также поздравил работников прокуратуры и Верховного суда. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ким Чен Ын нанес поздравительный визит в Министерство госбезопасности КНДР 18 ноября. Его встретило руководство ведомства, в том числе министр Ли Чхан Дэ. ЦТАК называет это министерство "политической охраной Трудовой партии Кореи". Лидер КНДР отметил заслуги министерства при защите революции и назвал ведомство "надежным попутчиком и помощником партии". По словам Ким Чен Ына, этот орган госбезопасности с самого начала вел ожесточенную борьбу с враждебными силами, достигая "небывалых побед". Южнокорейские агентства указывают, что лидер КНДР впервые с 2012 года посетил министерство государственной безопасности.

18 ноября Ким Чен Ын также поздравил военнослужащих Войск обеспечения общественной безопасности (ВООБ) и сотрудников Министерства народной безопасности КНДР, которое выполняет функции полиции. Здесь его встречал глава ведомства Пан Ду Соб. Генеральный секретарь Трудовой партии Кореи отметил, что военнослужащие внутренних войск выполняют почетную миссию защиты революции, социалистического строя и народа. Он указал, что ВООБ стали для партии надежным оплотом и в течение 80-летней истории заслужили славу защитника социалистического строя, поддерживая высокий революционный дух и классовое сознание.

В тот же день лидер КНДР встретился с работниками Генеральной прокуратуры и Верховного суда, которые тоже отмечали 80-летний юбилей своих ведомств. "Товарищ Ким Чен Ын отметил, что в летописи нашей революции запечатлены заслуги работников органов юстиции и прокуратуры, которые вкладывали всю душу в свершение дела социализма", - информирует ЦТАК. По его словам, сотрудники органов юстиции и прокуратуры должны оставаться верными своему классовому долгу защитника партии и революции, страны и социалистического строя. Ким Чен Ын выразил уверенность, что они внесут свой вклад в укрепление правовой системы, и сфотографировался с работниками этих органов.