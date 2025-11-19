Украинцы в селе в Закарпатье перекрыли дорогу и сожгли блокпост

По информации издания, местные жители так решили выразить недовольство решением властей ввести противоэпидемических ограничений на 60 дней

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Жители села Иза в Закарпатской области на западе Украины с вечера 18 ноября перекрыли движение на дороге из-за введения карантина в связи со вспышкой гепатита А, также они спалили блокпост на перекрытом участке трассы. Об этом пишет издание "Обозреватель".

По его данным, местные сельчане так решили выразить недовольство решением властей ввести противоэпидемических ограничений на 60 дней. Как пишет издание, ситуация со вспышкой гепатита А усложняется, зафиксировано семь случаев среди школьников. Карантин начал действовать в селе с полуночи 19 ноября.

Региональная полиция направила на место несколько экипажей, а со слов очевидцев самих протестующих "очень-очень много".

17 ноября администрация Закарпатской области сообщила, что проведение массовых мероприятий, в том числе ярмарок и праздников, запрещено в городе Хуст по причине вспышки гепатита А в селе Иза. В самом селе переведены на дистанционную работу учебные заведения, закрыты кафе и рестораны и приостановлены туристические мероприятия. Въезд туристических автобусов в Изу, кроме транзита, запрещен.

Город Хуст известен благодаря находящимся там руинам Хустского замка - одного из старейших замков Закарпатья. Также недалеко от города расположен памятник природы заповедник "Долина нарциссов".