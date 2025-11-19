Эксперт де Латтр: Киеву не удастся получить Rafale за счет активов РФ

Французский авиаэксперт напомнил, что Париж уже использовал проценты от замороженных активов России, что, по его мнению, является воровством

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. План использования замороженных российских активов или кредитов Евросоюза для оплаты поставок истребителей Rafale Киеву нереалистичен из-за позиции Венгрии и Словакии. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС французский авиационный эксперт Сириль де Латтр.

"Этого не произойдет, потому что никто не сможет за это заплатить", - уверен он.

Эксперт напомнил, что Париж уже использовал проценты от замороженных активов РФ, что, по его мнению, является воровством. Планы президента Франции Эмманюэля Макрона финансировать поставки через займы ЕС под залог российских активов обречены на провал, добавил он.

"Венгрия и Словакия наложат вето как на кредиты, так и на изъятие российских активов", - сказал де Латтр.

Новое оружие для Киева

17 ноября Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский на авиабазе Виллакубле в Парижском регионе подписали соглашение об оказании военной помощи Киеву. Детали документа не раскрываются, однако, по данным телеканала LCI, соглашение касается поставок французских истребителей Rafale для украинской армии. Как заявил Зеленский телеканалу, Киев рассчитывает получить от Франции 100 истребителей Rafale.