Парламентская комиссия установила ответственность Милея в криптоскандале

200-страничный доклад был передан на рассмотрение Палаты депутатов

Редакция сайта ТАСС

БУЭНОС-АЙРЕС, 19 ноября. /ТАСС/. Комиссия парламента Аргентины, расследовавшая скандал с криптовалютой $LIBRA, пришла к выводу, что схема с ее запуском не могла сработать без участия президента страны Хавьера Милея, злоупотребившего своим влиянием. Об этом сообщил депутат от оппозиционной партии "Гражданская коалиция" Максимилиано Ферраро.

"На основании анализа технических данных, документов и показаний свидетелей комиссия подтвердила, что политическую ответственность президента невозможно исключить: было активное продвижение $LIBRA с неправомерным использованием должности президента, было отсутствие должной осмотрительности и контроля, были документально подтвержденные встречи с создателями токена", - написал он в X.

Ферраро отметил, что члены комиссии пришли к выводу, что схема с запуском $LIBRA напрямую зависела от участия президента. Депутаты также посчитали доказанным, что сестра главы государства Карина Милей, занимающая пост секретаря канцелярии президента, "обеспечила доступ создателей $LIBRA в президентский дворец". 200-страничный доклад, который подготовила комиссия по итогам нескольких месяцев работы, был передан на рассмотрение Палаты депутатов. Представители исполнительной власти ни разу не явились в Конгресс, чтобы дать свои пояснения в связи со скандалом.

14 февраля Милей опубликовал на своей странице в X информацию о проекте, который якобы был призван содействовать привлечению инвестиций в малый бизнес Аргентины путем использования криптовалюты $LIBRA. После публикации президента стоимость криптовалюты, которая была запущена одновременно с сообщением, выросла до $5, а затем упала ниже $1.

Как установила комиссия, 87 инвесторов заранее получили уведомление о том, что Милей опубликует сообщение о $LIBRA. Тридцать шесть из них заработали более $1 млн каждый. Пострадавшими в результате схемы стали 114 тыс. инвесторов.