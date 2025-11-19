Фидан может лично сообщить России об итогах переговоров Зеленского в Анкаре

На встрече планируется обсудить обмен пленными и возможности мирного урегулирования на Украине

НЬЮ-ЙОРК, 19 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан может лично сообщить России об итогах переговоров с Владимиром Зеленским в ходе его рабочей поездки в Анкару. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Зеленский на встрече с турецким лидером Тайипом Эрдоганом и спецпосланником президента США по миротворческим миссиям Стивеном Уиткоффом планирует обсудить обмен пленными и возможности мирного урегулирования на Украине. Как отметило агентство, если сторонам удастся достичь положительного результата в переговорах, Фидан уведомит об этом Москву.

Ранее Зеленский подтвердил, что встретится 19 ноября с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. Перед этим агентство Reuters, ссылаясь на турецкий источник, сообщало, что Уиткофф планирует посетить Турцию 19 ноября и принять участие в запланированных переговорах с Зеленским.

Планировалось, что Ермак отправится в Турцию вместе с Зеленским. Однако вечером 18 ноября в украинских СМИ появилась информация о том, что Ермак отправился в Лондон, чтобы встретиться с экс-главкомом ВСУ, а ныне - послом Украины в Великобритании Валерием Залужным. Позже журналист журнала The Economist Оливер Кэрролл со ссылкой на источники сообщил, что встреча Уиткоффа и Ермака, запланированная на 19 ноября в Турции, была отменена на фоне коррупционного скандала.