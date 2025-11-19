Лукашенко надеется вскоре принять в Белоруссии президента Египта

Глава республики отметил личный вклад Абделя Фаттаха ас-Сиси в укрепление региональной стабильности

Президент Белоруссии Александр Лукашенко

МИНСК, 19 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассчитывает скоро принять в республике президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси. Об этом сообщило агентство БелТА.

"Благодарю вас, что приняли приглашение посетить Республику Беларусь с визитом. Надеюсь на скорую встречу и уверен, что она придаст новый импульс двусторонней кооперации, реализации совместных проектов, которые отвечают интересам обеих стран", - сказал белорусский лидер, поздравляя с днем рождения египетского коллегу.

Лукашенко отметил личный вклад президента Египта в укрепление региональной стабильности и достижение дипломатических решений сложнейших кризисных вопросов Ближнего Востока и Африки.

Он также подчеркнул, что белорусско-египетские отношения продолжают развиваться на основе взаимного доверия и дружелюбия.

"Наше сотрудничество углубляется по большому ряду направлений - от промышленности и сельского хозяйства до образования, науки и технологий", - обратил внимание он.

"За время вашей ответственной службы своей родине Египет прошел значительный путь в социально-экономическом развитии, росте производственного и научного потенциала, модернизации инфраструктуры и расширении международных связей", - говорится в поздравлении. По словам Лукашенко, Белоруссия с уважением наблюдает за усилиями властей страны, направленными на повышение благосостояния народа и увеличение роли египетского государства как одного из ключевых центров силы в арабском мире и на Африканском континенте.