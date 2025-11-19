Белоруссия рассчитывает на расширение сотрудничества с Монако

Когда мир переживает сложные испытания и конфликты, особую ценность приобретают диалог, указал белорусский лидер Александр Лукашенко

МИНСК, 19 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил князя Альбера II с Национальным днем Монако. Белорусский лидер заявил, что республика рассчитывает на расширение горизонтов сотрудничества с государством.

По словам Лукашенко, в 2026 году исполнится 10 лет со дня установления дипломатических отношений между странами.

"Этот юбилей - подходящий момент, чтобы придать новый импульс двустороннему взаимодействию, найти пути реализации конкретных проектов в торгово-экономической сфере, а также расширить горизонты сотрудничества в сферах культуры, науки, спорта, охраны окружающей среды и туризма", - цитирует его агентство БелТА.

Президент уверен, что при доброй воле и взаимной заинтересованности удастся сделать больше для укрепления дружественных связей между странами.

"Сегодня, когда мир переживает сложные испытания и конфликты, особую ценность приобретают диалог, взаимопонимание и уважение между народами", - говорится в поздравлении.