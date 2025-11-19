Канцелярия Эрдогана подтвердила переговоры с Зеленским

На беседу отвели 55 минут

Редакция сайта ТАСС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган © AP Photo/ Denes Erdos

АНКАРА, 19 ноября. /ТАСС/. Встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с Владимиром Зеленским внесена в официальный график турецкого лидера.

Канцелярия Эрдогана на своем сайте проинформировала общественность, что двусторонние переговоры стартуют в 16:05 мск в президентском комплексе в Анкаре. На них, судя по графику, отводится 55 минут, после чего стороны перейдут к рабочему ужину. В районе 18:00 запланирована пресс-конференция. Между тем, исходя из сложившейся практики, время мероприятий может существенно сдвинуться.

Во вторник глава Управления по коммуникациям администрации президента Турции Бурханеттин Дуран сообщил, что в рамках контактов с Зеленским будут обсуждаться двусторонние темы, а также конфликт на Украине, "вопросы по установлению режима прекращения огня и достижению долгосрочного решения, в частности, стамбульский процесс".