АР: в США неонацист из Грузии признал вину в заговоре с целью отравления детей

По данным агентства, Михаил Чхиквишвили в начале 2025 года устроил стрельбу в одной из школ Нэшвилла

НЬЮ-ЙОРК, 19 ноября. /ТАСС/. Неонацист из Грузии признал в американском суде вину в вербовке других лиц для совершения нападений на евреев и представителей расовых меньшинств, в том числе в заговоре с целью отравления детей. Об этом сообщило агентство Associated Press (АР).

22-летний Михаил Чхиквишвили, как было заявлено в суде нью-йоркского района Бруклин, является лидером восточноевропейской неонацистской группировки Maniac Murder Cult. В частности, представители данной организации распространяли в соцсетях призывы к расовой и религиозной вражде. Предполагается, что, начитавшись этих манифестов, в начале года подросток устроил стрельбу в одной из школ Нэшвилла (штат Теннесси), в результате которой один человек был убит и два получили ранения.

Было установлено, что с 2022 года Чхиквишвили неоднократно ездил в Нью-Йорк, где пропагандировал свои неонацистские идеи. В 2023 году он завербовал агента ФБР под прикрытием, который должен был, переодевшись Санта-Клаусом, раздать в школах Бруклина отравленные конфеты детям евреев и проживающих в Нью-Йорке расовых меньшинств. В 2024 году он был задержан в Молдавии и экстрадирован в США.

Прокуратура требует для неонациста 18 лет заключения.