Иран готов возобновить переговоры по ядерной программе с США на своих условиях

Тегеран согласен говорить с Вашингтоном о "степени обогащения" урана, но не о его прекращении, уточнил советник иранского духовного лидера Камаль Харрази

НЬЮ-ЙОРК, 19 ноября. /ТАСС/. Власти Ирана готовы возобновить переговоры с США по ядерной программе исламской республики, если они будут проводиться с учетом требований Тегерана. Об этом заявил телеканалу CNN советник иранского духовного лидера аятоллы Али Хаменеи, глава Стратегического совета по международным отношениям Камаль Харрази.

"Они должны сделать первый шаг и показать, что готовы взаимодействовать с нами на условиях, которые мы выдвинем, - сказал чиновник. - Это должно быть основано на равноправии и взаимном уважении". Он добавил, что Тегеран готов говорить с Вашингтоном о "степени обогащения" урана, но не о его прекращении, при этом утверждая, что Иран "не будет стремиться к созданию ядерного оружия".