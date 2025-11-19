FT: Британия построит 13 заводов по производству оружия и взрывчатки

Министр обороны королевства Джон Хили намерен представить план создания "фабрик будущего" в парламенте

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 19 ноября. /ТАСС/. Соединенное Королевство построит 13 высокотехнологичных предприятий по производству вооружений и взрывчатых веществ в рамках военной реформы для повышения потенциала вооруженных сил. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на министра обороны Великобритании Джона Хили.

На этой неделе на Британских островах, по его словам, будут открыты два завода по производству беспилотников. Министр выступит в парламенте с заявлением о приоритетах правительства в сфере военных расходов на фоне обеспокоенности депутатов состоянием обороноспособности королевства. Хили ответит, как говорится в публикации, на утверждения критиков, заявляющих, что Минобороны слишком медленно ведет военную реформу. Он изложит новый план строительства 13 оборонных "фабрик будущего" в Великобритании.

Минобороны уже профинансировало "впервые почти за два десятилетия", согласно сообщению, несколько технико-экономических обоснований строительства новых заводов для производства крупных объемов взрывчатых веществ и топлива. По утверждению Хили, увеличение инвестиций в военный сектор принесет "оборонные дивиденды", которые будут стимулировать экономический рост.

Выступление министра связано с обнародованием доклада комитета по обороне Палаты общин, в котором говорится о неготовности ОПК Великобритании "к устойчивой коллективной обороне", что обусловлено "недостатком мощностей, навыков, инноваций, закупок и финансирования".

О стратегическом обзоре

У представителей британских оборонных кругов растет, как отмечает FT, обеспокоенность по поводу готовности правительства лейбористов следовать амбициозным приоритетам в обороне, изложенным в стратегическом обзоре. В 144-страничном документе от 2 июня перечислены основные угрозы стране и рекомендации по повышению боеготовности вооруженных сил, а также дана оценка современного состояния королевских ВС. Авторы обзора, который готовился с июля 2024 года - бывший генсек НАТО (1999-2003) Джордж Робертсон, экс-глава Стратегического командования ВС Великобритании в 2013-2016 годах Ричард Бэрронс, бывший старший директор по России Совета национальной безопасности Белого дома Фиона Хилл, команда правительственных и независимых экспертов.

После публикации обзора Хили объявил, что программа модернизации королевских ВС, в частности, будет предполагать строительство 12 атомных подлодок, инвестиции в обновление ядерных сил сдерживания, разработку передовых систем противовоздушной и противоракетной обороны и массовое производство беспилотников. По оценке FT, реализация планов обойдется бюджету примерно в £70 млрд ($95 млрд).