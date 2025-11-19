Зеленский прибыл в Турцию

У него запланирована встреча со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом

Редакция сайта ТАСС

Владимир Зеленский © Ukrainian Presidential Press Office via AP

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Владимир Зеленский прибыл в Турцию, где у него запланирована встреча со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Об этом сообщает украинское издание "Зеркало недели".

На фотографиях прибытия присутствует секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров, который на прошлой неделе также проводил переговоры в Турции, однако, по информации СМИ, потом выехал в США. На фотографиях при этом нет главы офиса Зеленского Андрея Ермака. И Умеров, и Ермак упоминались в украинских СМИ как фигуранты коррупционного скандала вокруг пленок бизнесмена Тимура Миндича. Как утверждал депутат Рады Ярослав Железняк, Ермак может быть уволен 20 ноября. Умеров находится за границей с самого начала коррупционного скандала 10 ноября.

Ранее Зеленский сообщил, что направляется в Турцию для "активизации переговоров".