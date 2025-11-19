МИД КНР: Япония не может быть членом СБ ООН

Страна не осознала должным образом свои преступления, совершенные во время Второй мировой войны, подчеркнула официальный представитель ведомства Мао Нин

ПЕКИН, 19 ноября. /ТАСС/. Япония не осознала должным образом свои преступления, совершенные во время Второй мировой войны, и не имеет права стать членом Совета Безопасности ООН. Об этом заявила представитель МИД Китая Мао Нин.

"Даже сегодня Япония не осознала должным образом свои военные преступления во время Второй мировой войны <...>. Такая страна не может нести ответственность за поддержание международного мира и безопасности и не имеет права быть членом Совета Безопасности ООН", - сказала она на брифинге для журналистов. Представитель МИД КНР добавила, что премьер-министр Японии Сакаэ Такаити своими высказываниями в отношении Тайваня "грубо вмешалась во внутренние дела Китая" и бросила вызов "послевоенному международному порядку". Мао Нин подчеркнула, что Япония "развязала агрессивную войну и принесла огромные страдания народам Азии и всего мира".

Ранее постоянный представитель КНР при ООН Фу Цун заявил, что Япония после слов своего премьера не имеет права претендовать на место постоянного члена в Совете Безопасности ООН.

Обострение отношений Японии и Китая началось после того, как Такаити в ходе дебатов в парламенте заявила, что возможный военный кризис у Тайваня будет представлять "экзистенциальную угрозу", которая способна вынудить Японию воспользоваться "правом на коллективную самооборону". Это вызвало резкое недовольство Пекина, который сделал Токио серьезное представление. Генеральный консул КНР в Осаке Сюэ Цзянь на своей странице в соцсети X пригрозил "отрубить голову" японскому премьеру, однако в дальнейшем эта запись была удалена. Позднее МИД Китая предостерег соотечественников от поездок в Японию.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайбэй сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, это один из регионов КНР.