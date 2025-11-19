Депутат Рады Гончаренко: в компании "Нафтогаз" проходят обыски

В частности, у директора по безопасности Виталия Бровко забрали телефон, сообщил парламентарий

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) пришли с обысками в украинскую компанию "Нафтогаз". Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

"НАБУ прямо сейчас проводит обыски в "Нафтогазе". В частности, у директора по безопасности Виталия Бровко. У него уже забрали телефон", - написал он в телеграм-канале.

Эту информацию также подтвердил другой депутат Рады Ярослав Железняк. "Наши источники сообщают, что НАБУ и САП наносят удар по некоторым должностным лицам "Нафтогаза", - заявил он в Telegram-канале.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике страны. Прошли обыски у бизнесмена Тимура Миндича, а также у главы Минюста Германа Галущенко, которого в настоящее время отстранили от должности, и в компании "Энергоатом". По данным следствия, участники преступной схемы отмыли не менее $100 млн.

В тот же день НАБУ начало публиковать фрагменты записей разговоров в квартире Миндича, в которых обсуждались коррупционные схемы. Всего имеется 1 тыс. часов аудиозаписей. При этом по информации украинских СМИ, в основу дела о коррупции в компании "Энергоатом" легло 20% информации с имеющихся у НАБУ записей, а остальная информация может раскрыть коррупционные схемы и в других госкомпаниях Украины. На этом фоне Владимир Зеленский ранее объявил о смене руководства во всех ключевых госкомпаниях страны, в том числе в "Нафтогазе", где будет организован конкурс в новый наблюдательный совет.