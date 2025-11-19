МВД ФРГ: лишь 62 афганца согласились на выплаты вместо въезда в Германию

Этот показатель составляет 10% от общего числа афганцев, которые ранее получили согласие германских властей на прием в стране

Редакция сайта ТАСС

© Sean Gallup/ Getty Images

БЕРЛИН, 19 ноября. /ТАСС/. Лишь 10% афганцев, которые ранее получили согласие властей ФРГ на прием в Германии, приняли предложение получить денежные выплаты в обмен на отказ от въезда. Об этом сообщило МВД республики.

"До настоящего момента 10% лиц из списка - это 62 человека - заявили о готовности принять предложение", - пишет агентство DPA со ссылкой на представителя ведомства. В МВД отметили, что находятся в контакте с теми, кто еще не определился со своим решением.

Правительство ФРГ ранее в обмен на отказ от въезда в Германию предложило деньги многим афганцам, которые получили согласие на прием в стране в рамках гуманитарных программ и несколько месяцев и даже годы ждут в Пакистане возможности отправиться в Европу. Всего таких, по данным DPA, около 1,9 тыс. человек.