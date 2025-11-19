МАГАТЭ не комментирует заявления глав государств о ядерных испытаниях

Глава организации Рафаэль Гросси назвал вопрос внутренним делом стран

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси © AP Photo/ Florian Schroetter

ВЕНА, 19 ноября. /ТАСС/. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не комментирует заявления глав государств о ядерных испытаниях, это их внутреннее дело. Такое заявление сделал глава организации Рафаэль Гросси на пресс-конференции по итогам очередной сессии Совета управляющих МАГАТЭ.

"Прежде всего, мы не комментируем заявления политических лидеров об их военной деятельности, не даем оценку, хорошо это или плохо. Это национальные решения. Мы можем сказать, что наша миссия - ядерное нераспространение. Что касается ядерных испытаний, есть иные международные организации, которые занимаются этим вопросом. <...> Мы будем следить за развитием ситуации, будут ли там какие-то элементы, которые относятся к нашей области компетенций", - сказал он в ответ на просьбу журналистов прокомментировать недавние заявления президента США Дональда Трампа о намерении возобновить ядерные испытания.

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов ранее заявил, что США на заседании Подготовительной комиссии Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) 10 ноября отказались прояснять свою позицию касательно проведения испытаний ядерного оружия.

Ранее Трамп заявил, что поручил Пентагону немедленно возобновить испытания ядерного оружия. Он мотивировал это тем, что некие другие страны уже этим занимаются. Президент не пояснил, о каких именно испытаниях идет речь и имеются ли в виду в том числе подрывы ядерных боезарядов.