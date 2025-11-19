ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
ЕС начал создание европейской системы ускоренной переброски войск

Перемещение по территории Евросоюза занимает 45 дней, тогда как решения нужно принимать в течение "минут и часов", указал еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс
11:44
обновлено 12:01
БРЮССЕЛЬ, 19 ноября. /ТАСС/. Евросоюз приступил к созданию европейской системы ускоренной переброски войск по территории сообщества в экстренных ситуациях. Об этом сообщил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс на пресс-конференции в Брюсселе.

"Сегодня согласование военных перемещений [войск и военных грузов] по территории ЕС занимает 45 дней, тогда как нам нужно принимать эти решения в течение минут и часов", - заявил Кубилюс. Согласно опубликованным Еврокомиссией документам, с этой целью в рамках плана создания к 2027 году европейской зоны повышенной мобильности войск и военной техники ("военного Шенгена") Еврокомиссия намерена создать систему ускоренной переброски войск по территории сообщества в экстренных ситуациях, которая получит название Европейской системы ускоренного ответа в сфере военной мобильности (EMERS). 