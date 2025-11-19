Иран счел бессмысленными переговоры по ядерной программе с США

Представитель иранского МИД Эсмаил Багаи указал, что Соединенные Штаты гордятся военным вторжением в страну и убийством детей

ТЕГЕРАН, 19 ноября. /ТАСС/. Власти Ирана считают, что переговоры с Соединенными Штатами по ядерной программе исламской республики не имеют смысла. Об этом заявил журналистам представитель иранского МИД Эсмаил Багаи.

"Переговоры с партнером, который не признает двусторонний характер переговоров, который гордится своим военным вторжением в Иран и убийством иранских детей и явно стремится навязать свои требования, не имеют логического оправдания", - отметил он.

Как подчеркнул Багаи, "в настоящее время никаких переговорных процессов между Ираном и США не ведется".

В 2025 году пять раундов переговоров Ирана с США по ядерной проблематике завершились безрезультатно из-за начала военной операции Израиля против исламской республики и ударов американских ВС по иранским ядерным объектам. 23 сентября лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что проведение переговоров с США не отвечает национальным интересам исламской республики.