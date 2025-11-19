Еврокомиссия объявила о плане свободного перемещения войск по ЕС

Создать "военные Шенген" планируется к 2027 году

Редакция сайта ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 19 ноября. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) планирует создать зону свободного перемещения войск и военной техники по территории ЕС - "военный Шенген" - к 2027 году. Об этом сообщила на пресс-конференции в Брюсселе заместитель председателя ЕК, еврокомиссар по технологическому суверенитету, безопасности и демократии Хенна Вирккунен.

"Наша задача - создать "военный Шенген", чтобы ускорить переброску войск по всей территории Евросоюза", - заявила она.

Согласно опубликованным ЕК документам, упомянутая зона должна появиться к 2027 году.