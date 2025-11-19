ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Кабмин ФРГ одобрил законопроект, разрешающий Бундесверу сбивать БПЛА

МВД страны также предложило ужесточить наказание за акции на территории аэропортов, которые ведут к нарушению воздушного сообщения
12:05

БЕРЛИН, 19 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Германии (Бундесвер) впредь смогут помогать полиции в противодействии подозрительным беспилотникам и даже при крайней необходимости сбивать их для недопущения шпионажа, диверсий или при опасности для жизни людей. Это предусматривает законопроект МВД ФРГ, который одобрило на заседании в среду правительство страны.

Основной закон Германии в мирное время серьезно ограничивает действия Бундесвера в борьбе с беспилотниками. Изменения предусматривают возможность оказания помощи со стороны вооруженных сил земельным властям в случае возникновения конкретной угрозы и упрощение координации между военными и правоохранительными органами.

В законопроекте отмечается, что Бундесвер сможет применять военную силу или прочие средства против беспилотных летательных аппаратов, но разрешено это будет только в случае, если дрон угрожает жизни людей или критической инфраструктуре.

Кроме того, МВД предложило ужесточить наказание за акции на территории аэропортов, которые ведут к нарушению воздушного сообщения. Ранее климатические активисты не раз выбегали на летное поле. Впредь такие действия будут рассматриваться как уголовное преступление, а не просто как нарушение общественного порядка.

Соответствующие поправки в закон о безопасности воздушного транспорта еще должен одобрить парламент ФРГ. 

