На Украине заочно осудили Балицкого на пожизненное лишение свободы

По версии следствия, губернатор Запорожской области якобы организовал "вывоз украинского зерна" с территорий региона, которые Киев считает своими
Редакция сайта ТАСС
12:09

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Суд на Украине заочно приговорил губернатора Запорожской области Евгения Балицкого к пожизненному лишению свободы. Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ) в Telegram-канале.

По версии следствия, Балицкий якобы организовал "вывоз украинского зерна" с территорий Запорожской области, которые Киев считает своими. Регион вошел в состав РФ в сентябре 2022 года по результатам референдума.

СБУ утверждает, что предполагаемые маршруты вывоза зерна "пролегали из Мариуполя, а затем в порты Ростова-на-Дону или Крыма с последующей переправкой в страны Ближнего Востока". По версии ведомства, речь идет о почти 0,5 млн тонн в течение 2025 года.

Суд признал Балицкого виновным сразу по трем статьям Уголовного кодекса Украины - о так называемой коллаборационной деятельности, госизмене и "военных преступлениях, совершенных по предварительному сговору группой лиц".

По материалам СБУ, у Балицкого уже имеется заочная судимость в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества за организацию референдума.

В июне 2023 года суд на Украине заочно приговорил Балицкого к 15 годам заключения с конфискацией имущества, признав его виновным по двум статьям уголовного кодекса - об участии в организации "незаконных референдумов" группой лиц, а также об умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории или госграницы Украины по предварительному сговору. 5 июня 2024 года Высший антикоррупционный суд Украины решил взыскать в доход государства имущество, которое якобы принадлежит Балицкому и его семье. В июне того же года СБУ заочно предъявила Балицкому обвинение в нарушении законов и обычаев войны по предварительному сговору группой лиц. 

