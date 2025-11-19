МИД Польши напомнил президенту, что он не вправе сам определять внешнюю политику

Глава министерства Радослав Сикорский заявил, что этим занимается правительство

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский напомнил президенту республики Каролю Навроцкому, что тот не может проводить собственную внешнюю политику. Свое мнение глава МИД изложил в послании, отправленном главе государства и процитированном несколькими польскими СМИ.

"По конституции, пост, на который Вас выбрал народ, не позволяет [Вам] проводить польскую внешнюю политику в соответствии с Вашим собственным мнением", - приводит слова Сикорского интернет-портал Interia.pl.

Глава МИД напомнил президенту, что внешнюю политику Польши определяет не президент, а правительство. "Польша не может проводить разнонаправленную международную политику", - констатировал министр. "Вы имеете право на свои националистические взгляды, но если Вы хотите проводить их в жизнь, Вам нужно было претендовать на пост премьера", - посоветовал президенту Сикорский.

Кароль Навроцкий, выдвинутый кандидатом в президенты Польши правыми силами, 11 ноября принял участие в "Марше независимости", организованном националистами. Во время шествия его участники сожгли флаг Евросоюза.

Ранее глава государства обвинил некоторых польских политиков в том, что "они готовы по частям отдавать польскую свободу, независимость и суверенитет иностранным организациям, судам и программам Европейского союза".