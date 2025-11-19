В Молдавии не доказали необходимость санкций против партии экс-главы Гагаузии

Ирина Влах призвала снять ограничения с "Сердца Молдовы"

КИШИНЕВ, 19 ноября. /ТАСС/. Бывшая глава Гагаузии Ирина Влах обратилась в Апелляционную палату Молдавии для снятия всех ограничений с ее партии "Сердце Молдовы", которые Минюст республики не смог доказать.

"На основании одних лишь подозрений в незаконном финансировании кандидатов "Сердца Молдовы" отстранили от выборов. Выборы прошли. Ни одного доказательства так и не представлено. Все указывает на то, что обвинения использовали с одной лишь целью - чтобы вывести партию из избирательной гонки. Итак, что мы имеем? Доказательств нарушений нет. Срок рассмотрения дела прошел", - сообщила Влах в Telegram-канале. По местным законам такие дела должны рассматриваться не более двух месяцев.

Перед парламентскими выборами в сентябре Минюст Молдавии по инициативе Центральной избирательной комиссии через суд ограничил деятельность партии. Поводом послужило обращение представителей двух политических сил, которые обвинили партию в незаконном финансировании. В итоге партию сняли с выборов, в которых она принимала участие в составе Патриотического блока вместе с Соцпартией, Компартией и партией "Будущее Молдовы". Влах назвала отстранение политическим заказом правящей Партии действия и солидарности. К выборам также не был допущен оппозиционный блок "Победа", а за день до голосования отстранена партия "Великая Молдова". Глава миссии наблюдателей ОБСЕ на выборах Паула Кардозу, комментируя снятие с выборов партий "Сердце Молдовы", "Великая Молдова" и других, отметила, что эти и другие решения ставят под вопрос беспристрастность Центризбиркома. Влах назвала выборы "грязным фарсом", который устроили президент Майя Санду и ее правящая партия. Со своей стороны Партия социалистов, вокруг которой был создан Патриотический блок, оспорила итоги выборов, обвинив Санду и ее партию в их фальсификации.