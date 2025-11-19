Венгерская НПО поддержала идею о системе безопасности с учетом интересов РФ

В заявлении организации "Венгерский круг мира" отмечается, что от этого будет во многом зависеть прекращение конфликта на Украине, которая должна стать нейтральным государством

БУДАПЕШТ, 19 ноября. /ТАСС/. Неправительственная организация "Венгерский круг мира" выступила в поддержку предложения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о создании в Европе новой системы безопасности с учетом интересов России. В заявлении НПО, направленном в представительство ТАСС в Будапеште, отмечается, что от этого будет во многом зависеть прекращение конфликта на Украине, которая должна стать нейтральным государством.

"Главная причина войны на Украине заключается именно в том, что Запад отверг законные требования России", - говорится в документе. Его авторы напоминают, что в декабре 2021 года РФ направила США и НАТО предложения о гарантиях безопасности, в число которых вошло требование юридически закрепить отказ Североатлантического альянса от дальнейшего расширения на восток. В конце января 2022 года Вашингтон и Брюссель передали Москве свои письменные ответы, из которых следовало, что на принципиальные для России уступки Запад идти не намерен.

"Венгерский круг мира" с самого начала считал эти требования России справедливыми, а в настоящее время нашел очень важным "признание Орбаном того факта, что окончание войны на Украине тесно связано с новой европейской системой безопасности". В недавнем интервью руководителю германской медиагруппы Axel Springer Матиасу Депфнеру венгерский премьер заявил, что если Запад предложит России систему безопасности, отвечающую интересам всех сторон, то украинский конфликт удастся прекратить.

"Мы с ним согласны, - заявили участники "Венгерского круга мира". - Справедливый и прочный мир невозможен без того, чтобы Украина не стала нейтральной, для этого требуется международное признание, а это зависит от компромисса между Востоком и Западом".

"Орбан впервые намекнул, что законность требований России, предъявленных НАТО в декабре 2021 года, больше нельзя отрицать", - считает общественная организация. По ее мнению, до полного выполнения требований Москвы еще далеко. Однако премьер-министр "признал, что безопасность Венгрии и ее союзников по НАТО не будет гарантирована, если русским будет отказано в безопасности, которую НАТО требует для себя", отметил "Венгерский круг мира".

"Признание Орбана основано на правильной оценке изменения баланса сил", - полагают авторы заявления. Они также считают, что "как реальная политика это может послужить отправной точкой для отложенного американо-российского саммита в Будапеште", возможность которого обсуждали президенты Дональд Трамп и Владимир Путин.