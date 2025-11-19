Армия Израиля начала наносить удары по целям "Хезболлах" на юге Ливана

Согласно заявлению ЦАХАЛ, целями являются военные объекты шиитской организации

Редакция сайта ТАСС

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 ноября. /ТАСС/. Израильские военные начали наносить серию ударов по югу Ливана. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

Согласно ее заявлению, целями этой серии ударов являются военные объекты шиитской организации "Хезболлах" в Южном Ливане.

"В настоящее время Армия обороны Израиля наносит удары по нескольким объектам террористической инфраструктуры "Хезболлах" на юге Ливана", - говорится в документе.